Daniel Darkwah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Darkwah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Darkwah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Darkwah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Darkwah 10 Ekim 1991 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Darkwah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mab Sports Management yapmaktadır. Daniel Darkwah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 8 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Darkwah'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Darkwah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Darkwah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Darkwah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Darkwah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2018 yılında Asante Kotoko

8 Ağustos 2019 yılında Enyimba Aba

Daniel Darkwah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Darkwah şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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