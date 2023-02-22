Daniel Ekpo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Ekpo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Ekpo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Ekpo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Ekpo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Ekpo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Daniel Ekpo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Ekpo'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Ekpo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Ekpo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Akwa United
29 Kasım 2019 yılında Vandrezzer FC
1 Ocak 2022 yılında Bayelsa
Daniel Ekpo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Ekpo şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.