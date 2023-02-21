Daniel Fila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Fila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Fila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Fila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Fila 21 Ağustos 2002 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Fila Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Daniel Fila, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Fila'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Fila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Fila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Fila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Fila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Z. Brno U19

1 Ocak 2021 yılında Zbrojovka Brno

9 Temmuz 2021 yılında Mlada Boleslav

10 Şubat 2022 yılında Slavia Prag

2 Eylül 2022 yılında Teplice

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Daniel Fila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Fila şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Fila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sokol Otnice (2009 - 2010)SK Újezd u Brna (2010 - 2016)FC Zbrojovka Brno (2016 - 2017)SK Líšeň (2017)FC Zbrojovka Brno (2017 - 2020)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

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