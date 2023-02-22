Daniel Fisl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Fisl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Fisl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Fisl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Fisl 17 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Fišl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Fisl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Fisl'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Fisl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Fisl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Fisl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Fisl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2018 yılında Olympia

16 Temmuz 2018 yılında C. Budejovice

19 Temmuz 2019 yılında Dukla Prag

15 Temmuz 2021 yılında Chrudim

22 Şubat 2022 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2022 yılında Chrudim

26 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

Daniel Fisl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Fisl şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Fisl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AC Sparta Praha (2007 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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