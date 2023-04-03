Daniel Freyr Kristjansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Freyr Kristjansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Freyr Kristjansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Freyr Kristjansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Freyr Kristjansson 30 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Freyr Kristjansson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Daniel Freyr Kristjansson, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Freyr Kristjansson'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Daniel Freyr Kristjansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Freyr Kristjansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Midtjylland U19
Daniel Freyr Kristjansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Freyr Kristjansson şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Daniel Freyr Kristjansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U19 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.
İzlanda U17 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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