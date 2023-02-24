Daniel Gera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Gera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Gera 29 Ağustos 1995 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Gera Dániel Richárd şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Gera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMF Hungary Kft yapmaktadır. Daniel Gera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Gera'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Gera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daniel_gera11/?utm_source=ig_embed

Daniel Gera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Gera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Gera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Gera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2007 yılında Vasas Alt.

13 Ağustos 2010 yılında Újpest U17

18 Ağustos 2011 yılında MTK U19

1 Temmuz 2013 yılında MTK Budapest II

12 Mart 2015 yılında MTK Budapest

18 Ocak 2021 yılında Ferencváros

23 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2022 yılında Ferencváros

31 Ağustos 2022 yılında Diósgyőr

Daniel Gera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Gera şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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