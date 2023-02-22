Daniel Grecmal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Grecmal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Grecmal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Grecmal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Grecmal 31 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Grečmal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Grecmal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Grecmal'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Grecmal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Grecmal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Grecmal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Grecmal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2019 yılında Olomouc B

Daniel Grecmal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Grecmal şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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