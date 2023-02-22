Daniel Grygar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Grygar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Grygar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Grygar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Grygar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Grygar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Grygar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Grygar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Grygar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Grygar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Grygar 30 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Grygar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Grygar'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Grygar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Grygar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Grygar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Grygar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2019 yılında Olomouc B

8 Mart 2022 yılında Usti nad Orlici

30 Haziran 2022 yılında Olomouc B

Daniel Grygar kimdir

Daniel Grygar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Grygar şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MFK Vítkovice (2006 - 2013)
SK Sigma Olomouc (2013 - 2019)

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Daniel Grygar nereli

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