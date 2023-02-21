Daniel Hais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Hais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Hais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Hais 2 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Hais Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Hais'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Hais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Hais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Hais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Hais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Budejovice U19

1 Ocak 2022 yılında C. Budejovice

Daniel Hais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Hais şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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