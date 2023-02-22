Daniel Horak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Horak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Horak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Horak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Horak 10 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Horák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Horak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 9 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Horak'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Horak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Horak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Horak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Horak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hr. Kralove U17

1 Temmuz 2017 yılında Hr. Kralove U19

9 Ağustos 2019 yılında Sparta Praha B

26 Ağustos 2020 yılında Jihlava

30 Haziran 2021 yılında Sparta Praha B

6 Ağustos 2021 yılında Pohronie

31 Aralık 2021 yılında Sparta Praha B

Daniel Horak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Horak şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Horak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Holice (2007 - 2010)FC Hradec Králové (2010 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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