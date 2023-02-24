Daniel Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Horvath 14 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Horvath Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBSportm yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Horvath'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2013 yılında K.misleny Alt.

23 Temmuz 2014 yılında Pécsi MFC Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Pécsi MFC U17

1 Temmuz 2018 yılında Pécsi MFC U19

18 Temmuz 2020 yılında Kozármisleny

Daniel Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Horvath şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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