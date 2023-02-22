Daniel Hughes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hughes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Hughes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Hughes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Hughes 3 Mayıs 1992 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Hughes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Hughes'nin Newry City AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Hughes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Hughes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Hughes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Hughes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Warrenpoint

25 Ocak 2016 yılında Cliftonville

21 Ocak 2018 yılında Dungannon

1 Temmuz 2021 yılında Newry City

Daniel Hughes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Hughes şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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