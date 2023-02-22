Daniel İtodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel İtodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel İtodo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel İtodo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel İtodo 14 Aralık 1996 tarihinde Makurdi şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel James Itodo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel İtodo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FCSM yapmaktadır. Daniel İtodo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Daniel İtodo'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel İtodo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel İtodo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2013 yılında Plateau United
Daniel İtodo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel İtodo şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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