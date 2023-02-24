Daniel İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel İvanov 1 Ocak 2003 tarihinde Aytos şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Пламенов Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel İvanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel İvanov'nin Sozopol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Lok Plovdiv II

1 Temmuz 2021 yılında Rilski Sportist

1 Şubat 2022 yılında Sl. Geroy

1 Temmuz 2022 yılında Sozopol

Daniel İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel İvanov şuan Sozopol takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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