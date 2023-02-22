Daniel Kamy Ntankeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kamy Ntankeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kamy Ntankeu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kamy Ntankeu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kamy Ntankeu 8 Mart 1996 tarihinde Yaounde şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Kamy Ntankeu Yves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kamy Ntankeu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Daniel Kamy Ntankeu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Kamy Ntankeu'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Kamy Ntankeu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kamy Ntankeu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kamy Ntankeu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kamy Ntankeu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında Bosna Visoko

1 Ağustos 2016 yılında FK Decic Tuzi

8 Ocak 2018 yılında FC Inter

13 Şubat 2020 yılında NK Olimpija

5 Şubat 2021 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2022 yılında RFC Mandel Utd.

14 Eylül 2022 yılında PAO Rouf

Daniel Kamy Ntankeu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kamy Ntankeu şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Kamy Ntankeu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U23 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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