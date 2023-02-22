Daniel Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kelly 21 Mayıs 1996 tarihinde Ringsend şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kelly Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Kelly'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Kelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2018 yılında Bray Wanderers

11 Temmuz 2018 yılında Bohemians

1 Ocak 2019 yılında Dundalk FC

Daniel Kelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kelly şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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