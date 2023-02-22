Daniel Kerl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kerl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kerl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kerl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kerl 14 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kerl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Kerl'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Kerl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kerl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Kerl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kerl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Budejovice U19

1 Ocak 2020 yılında C. Budejovice B

28 Temmuz 2022 yılında Trinec

31 Aralık 2022 yılında C. Budejovice B

8 Ocak 2023 yılında SILON Taborsko

30 Haziran 2023 yılında C. Budejovice B

Daniel Kerl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kerl şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Dynamo České Budějovice (2007 - 2008)SK Čtyři Dvory (2008 - 2009)SK Dynamo České Budějovice (2009 - 2010)SK Čtyři Dvory (2010 - 2011)SK Dynamo České Budějovice (2011 - 2019)TJ Malše Roudné (2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.