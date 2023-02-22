Daniel Kolawole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kolawole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kolawole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Kolawole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Kolawole {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Kolawole Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Kolawole, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Kolawole'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Kolawole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Kolawole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2022 yılında Gombe United
Daniel Kolawole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Kolawole şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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