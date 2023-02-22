Daniel Kosek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kosek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kosek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kosek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kosek 19 Mayıs 2001 tarihinde Pardubice şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kosek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Kosek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Kosek'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Kosek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kosek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Kosek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kosek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag

3 Ağustos 2020 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2020 yılında Slavia Prag

13 Ocak 2021 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2021 yılında Slavia Prag

21 Temmuz 2021 yılında Zbrojovka Brno

31 Aralık 2021 yılında Slavia Prag

5 Ocak 2022 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2022 yılında SILON Taborsko

Daniel Kosek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kosek şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Kosek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Pardubice (2008 - 2016)SK Slavia Praha (2016 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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