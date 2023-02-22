Daniel Krezic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Krezic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Krezic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Krezic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Krezic 3 Mayıs 1996 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey Makedonya,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Крезиќ şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Krezic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Daniel Krezic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Krezic'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Krezic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Krezic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Krezic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Krezic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Häcken U19

1 Ocak 2016 yılında IK Oddevold

10 Ağustos 2018 yılında Varbergs BoIS

23 Ocak 2022 yılında Degerfors

1 Şubat 2023 yılında Cork City

Daniel Krezic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Krezic şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Krezic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Häcken

Kuzey Makedonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.