Daniel Larmour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Larmour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Larmour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Larmour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Larmour 3 Eylül 1998 tarihinde Castlereagh şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Larmour Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Larmour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Larmour'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Larmour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Larmour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Larmour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Larmour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Carrick Rangers

1 Temmuz 2018 yılında Glenavon

28 Ocak 2021 yılında Crusaders

Daniel Larmour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Larmour şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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