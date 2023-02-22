Daniel Mancini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mancini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Mancini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Mancini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Mancini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mancini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Mancini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mancini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Mancini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Mancini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Mancini 11 Kasım 1996 tarihinde Tránsito şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Mancini Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Daniel Mancini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Mancini'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniel Mancini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mancininano24

http://www.instagram.com/mancininano/

Daniel Mancini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Mancini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Mancini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Mancini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Newell's

26 Ocak 2017 yılında G. Bordeaux

31 Ağustos 2017 yılında Tours FC

30 Haziran 2018 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2018 yılında AJ Auxerre

30 Haziran 2019 yılında G. Bordeaux

27 Ağustos 2019 yılında Aris Selanik

26 Ocak 2023 yılında Panathinaikos

Daniel Mancini kimdir

Daniel Mancini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Mancini şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Mancini nereli

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