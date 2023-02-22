Daniel Mcgrath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mcgrath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Mcgrath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Mcgrath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Mcgrath 28 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İrlanda,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Danny Negry-McGrath şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Mcgrath Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Mcgrath, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Mcgrath'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Mcgrath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Mcgrath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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3 Ocak 2023 yılında Bohemians

Daniel Mcgrath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Mcgrath şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Mcgrath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Balbriggan FCSt. Kevins BoysBohemians FC

İrlanda U17 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İrlanda U16 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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