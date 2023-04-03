Daniel Michl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Michl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Michl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Michl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Michl 10 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Michl Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Michl, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Michl'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Michl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Michl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Daniel Michl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Michl şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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