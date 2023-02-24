Daniel Nagy Kolozsvari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Nagy Kolozsvari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Nagy Kolozsvari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Nagy Kolozsvari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Nagy Kolozsvari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Nagy Kolozsvari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Nagy Kolozsvari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Nagy Kolozsvari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Nagy Kolozsvari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Nagy Kolozsvari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Nagy Kolozsvari 2 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur.  Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Nagy-Kolozsvári Dániel Kornél şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Nagy Kolozsvari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AlphaFootballAgency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Nagy Kolozsvari'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Nagy Kolozsvari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Nagy Kolozsvari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Nagy Kolozsvari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Nagy Kolozsvari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Vasas U17

29 Temmuz 2021 yılında Eger SE

7 Temmuz 2022 yılında BFC Siófok

Daniel Nagy Kolozsvari kimdir

Daniel Nagy Kolozsvari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Nagy Kolozsvari şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

II. Kerület UFC (-2017)

Daniel Nagy Kolozsvari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U16 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Daniel Nagy Kolozsvari nereli

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