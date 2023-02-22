Daniel Norris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Norris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Norris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Norris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Norris 17 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Norris Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Norris'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Norris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Norris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Norris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Norris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında UCD

Daniel Norris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Norris şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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