Daniel Ropar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Ropar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Ropar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Ropar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Ropar 25 Eylül 2005 tarihinde Mississauga, Ontario şehrinde doğmuştur. Hırvatistan,Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Ropar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Ropar'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Ropar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Ropar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Mart 2022 yılında Lokomotiva U17
1 Temmuz 2022 yılında Lokomotiva U19
Daniel Ropar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Ropar şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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