Daniel Smiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Smiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Smiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Smiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Smiga 2 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Šmiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Smiga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Smiga'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniel Smiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Smiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Smiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Smiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ostrava U19

22 Şubat 2022 yılında Slavia Prag B

Daniel Smiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Smiga şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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