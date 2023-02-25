Daniel Sosah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Sosah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Sosah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Sosah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Sosah 21 Eylül 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijer,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Sosah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Sosah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intafa yapmaktadır. Daniel Sosah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Sosah'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 15 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Sosah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sosahdaniel/

Daniel Sosah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Sosah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Sosah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Sosah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında M. Netanya U19

1 Temmuz 2017 yılında AS FAN

1 Temmuz 2018 yılında CIK

1 Temmuz 2020 yılında VAP FC

17 Temmuz 2021 yılında Isloch

Daniel Sosah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Sosah şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Sosah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Noble Arrics Football Academy

Nijer takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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