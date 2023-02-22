Daniel Stropek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Stropek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Stropek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Stropek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Stropek 3 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Stropek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Stropek'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Stropek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Stropek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Stropek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Stropek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banik Sokolov

1 Temmuz 2019 yılında Karvina

9 Eylül 2019 yılında Banik Sokolov

31 Aralık 2019 yılında Karvina

8 Şubat 2021 yılında Vysehrad

30 Haziran 2021 yılında Karvina

27 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

30 Haziran 2023 yılında Karvina

Daniel Stropek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Stropek şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Baník Sokolov (2005 - 2012)SK Slavia Praha (2012 - 2016)FK Baník Sokolov (2016 - 2017)

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