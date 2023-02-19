Daniel Tegue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Tegue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Tegue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Tegue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Tegue 30 Ağu 2000 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Daniel Tegue Sánchez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Tegue Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Tegue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Tegue'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Tegue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Tegue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Tegue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Tegue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Envigado

5 Ocak 2023 yılında Cúcuta Dep.

Daniel Tegue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Tegue şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.