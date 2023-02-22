Daniel Turyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Turyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Turyna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Turyna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Turyna 26 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Turyna Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Daniel Turyna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Turyna'nin FK Trinec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Turyna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Turyna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Turyna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Turyna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2014 yılında Sparta Prag U17

1 Temmuz 2015 yılında Sparta Prag U19

1 Ocak 2016 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2016 yılında FK Senica

30 Haziran 2017 yılında Sparta Praha B

31 Temmuz 2017 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2017 yılında Sparta Praha B

22 Şubat 2018 yılında Jihlava

30 Haziran 2019 yılında Sparta Praha B

17 Ocak 2023 yılında Trinec

Daniel Turyna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Turyna şuan FK Trinec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Turyna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AFK Pečky (2004-2005), SK Slavia Praha (2005-2014), AC Sparta Praha (2014-2015)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 6 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 10 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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