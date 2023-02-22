Daniel Turyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Turyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Turyna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Turyna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Daniel Turyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Turyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Turyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Turyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Turyna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Turyna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Turyna 26 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Turyna Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Daniel Turyna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Turyna'nin FK Trinec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Turyna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Turyna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Turyna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Turyna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2014 yılında Sparta Prag U17

1 Temmuz 2015 yılında Sparta Prag U19

1 Ocak 2016 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2016 yılında FK Senica

30 Haziran 2017 yılında Sparta Praha B

31 Temmuz 2017 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2017 yılında Sparta Praha B

22 Şubat 2018 yılında Jihlava

30 Haziran 2019 yılında Sparta Praha B

17 Ocak 2023 yılında Trinec

Daniel Turyna kimdir

Daniel Turyna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Turyna şuan FK Trinec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AFK Pečky (2004-2005), SK Slavia Praha (2005-2014), AC Sparta Praha (2014-2015)

Daniel Turyna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 6 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 10 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Turyna nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Marko Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Haitl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Haitl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Haitl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Haitl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Mellado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Mellado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Mellado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Mellado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Kopecny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kopecny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Kopecny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kopecny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi