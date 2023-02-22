Daniel Vandagar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Vandagar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Vandagar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Vandagar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Vandagar 16 Aralık 2001 tarihinde Sogakope şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Vandagar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Vandagar'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Vandagar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Vandagar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Enugu Rangers
Daniel Vandagar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Vandagar şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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