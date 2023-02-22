Daniel Wotlai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Wotlai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Wotlai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Wotlai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Wotlai 27 Kasım 2002 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Wotlai Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Sports Group yapmaktadır. Daniel Wotlai, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Wotlai'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Wotlai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Wotlai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Abia Warriors
Daniel Wotlai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Wotlai şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Daniel Wotlai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya takımında 11 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Nijerya U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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