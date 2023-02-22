Daniel Zizala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Zizala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Zizala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Zizala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Zizala 16 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Žížala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Zizala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Zizala'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Zizala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Zizala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Zizala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Zizala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2021 yılında Sparta Praha B

30 Temmuz 2021 yılında Motorlet Praha

31 Aralık 2021 yılında Sparta Praha B

17 Ağustos 2022 yılında Motorlet Praha

31 Aralık 2022 yılında Sparta Praha B

Daniel Zizala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Zizala şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Slavia Praha (2009 - 2011)SK Benešov (2011 - 2016)AC Sparta Praha (2016 - 2021)

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