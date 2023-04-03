Daniil Shantaliy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Shantaliy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Shantaliy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniil Shantaliy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniil Shantaliy 25 Mayıs 2004 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шанталий Даниил Игоревич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniil Shantaliy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Shantaliy, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Shantaliy'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniil Shantaliy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniil Shantaliy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FK Rostov U16
1 Temmuz 2021 yılında Akademia Rostov
1 Temmuz 2022 yılında Rostov II
Daniil Shantaliy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniil Shantaliy şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.
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