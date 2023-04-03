Daniil Shantaliy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Shantaliy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Daniil Shantaliy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniil Shantaliy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.