Daniil Turishchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Turishchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Turishchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniil Turishchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniil Turishchev 19 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Турищев Даниил Дмитриевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniil Turishchev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Turishchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Turishchev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniil Turishchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniil Turishchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Nisan 2022 yılında Akhmat II
Daniil Turishchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniil Turishchev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.
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