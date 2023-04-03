Daniil Turishchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Turishchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Daniil Turishchev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniil Turishchev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.