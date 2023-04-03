Daniil Vigovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Vigovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Vigovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Vigovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Vigovskiy 27 Mart 2001 tarihinde Lugansk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Виговский Даниил Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Vigovskiy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Daniil Vigovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniil Vigovskiy'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Vigovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Vigovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Vigovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Vigovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2019 yılında Energetik-BGU

1 Temmuz 2021 yılında Spartaks

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ağustos 2022 yılında Znamya Truda

22 Şubat 2023 yılında Khimki 2

Daniil Vigovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Vigovskiy şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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