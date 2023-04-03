Daniil Zorin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Zorin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Zorin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Zorin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Zorin 22 Şubat 2004 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Зорин Даниил Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Zorin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Daniil Zorin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Zorin'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniil Zorin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Zorin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Zorin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Zorin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Akademia FCSM

1 Temmuz 2022 yılında Spartak II

Daniil Zorin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Zorin şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Daniil Zorin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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