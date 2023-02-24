Danijel Becic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Becic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Becic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Becic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Becic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Becic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Danijel Becic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danijel Becic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Becic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danijel Becic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Becic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2020 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

8 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac

Danijel Becic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Becic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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