Danijel Bondzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Bondzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Bondzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danijel Bondzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danijel Bondzic 6 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danijel Bondzic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Danijel Bondzic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Danijel Bondzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danijel Bondzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Şubat 2022 yılında Trayal U19
Danijel Bondzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danijel Bondzic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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