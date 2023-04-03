Danijel Bondzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Bondzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Danijel Bondzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danijel Bondzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.