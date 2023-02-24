Danijel Culum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Culum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Culum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Culum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Culum 19 Ağustos 1989 tarihinde Ilijas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Danijel Čulum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Culum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danijel Culum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Drina Zvornik futbol takımında oynamaktadır. FK Drina Zvornik takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danijel Culum'nin FK Drina Zvornik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danijel Culum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Culum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danijel Culum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Culum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2009 yılında Drina Zvornik

1 Şubat 2010 yılında Kaposvár

13 Temmuz 2010 yılında Drina Zvornik

18 Temmuz 2011 yılında GOSK Gabela

3 Temmuz 2012 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2013 yılında Drina Zvornik

30 Ocak 2016 yılında Travnik

21 Mart 2016 yılında Bilinmiyor

13 Temmuz 2016 yılında Drina Zvornik

9 Temmuz 2018 yılında Zvijezda 09

16 Temmuz 2019 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2021 yılında Drina Zvornik

Danijel Culum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Culum şuan FK Drina Zvornik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danijel Culum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Drina Zvornik, HŠK Zrinjski Mostar

Bosna-Hersek U19 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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