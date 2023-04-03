Danil Massurenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Massurenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Massurenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Massurenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Massurenko 22 Mayıs 1999 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Массуренко Данил Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Massurenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPM yapmaktadır. Danil Massurenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Danil Massurenko'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danil Massurenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Massurenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danil Massurenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Massurenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Master-Saturn

22 Şubat 2018 yılında Khimki

1 Temmuz 2018 yılında Khimki 2

Danil Massurenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Massurenko şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Danil Massurenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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