Danil Ryazanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Ryazanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Ryazanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danil Ryazanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danil Ryazanov 11 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Рязанов Данил Евгеньевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danil Ryazanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danil Ryazanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Danil Ryazanov'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Danil Ryazanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danil Ryazanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Rostov II
Danil Ryazanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danil Ryazanov şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.
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