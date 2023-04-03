Danil Slobodyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Slobodyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Slobodyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Slobodyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Slobodyan 22 Ağustos 2002 tarihinde Dobryanka, Perm Region şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Слободян Данил Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Slobodyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danil Slobodyan'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danil Slobodyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Slobodyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danil Slobodyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Slobodyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2020 yılında Khimki 2

1 Ağustos 2020 yılında Khimki II

1 Temmuz 2021 yılında Khimki 2

Danil Slobodyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Slobodyan şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Danil Slobodyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 9 numaralı formasıyla 22 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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