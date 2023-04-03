Danila Kalin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Kalin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Kalin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Kalin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Kalin 29 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Калин Данила Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Kalin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danila Kalin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danila Kalin'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danila Kalin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Kalin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Kalin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Kalin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2020 yılında Khimki II

1 Temmuz 2021 yılında Khimki 2

Danila Kalin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Kalin şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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