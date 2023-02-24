Danilo Bracanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Bracanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Bracanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Bracanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Bracanovic 9 Nisan 2000 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Bracanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Bracanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini be.mont soccer agency yapmaktadır. Danilo Bracanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Bracanovic'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Bracanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Bracanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Bracanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Bracanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Lovcen

10 Şubat 2020 yılında Zlatibor

21 Temmuz 2020 yılında Mornar Bar

8 Ocak 2021 yılında OFK Petrovac

9 Ağustos 2021 yılında OFK Titograd

17 Temmuz 2022 yılında Mladost DG

Danilo Bracanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Bracanovic şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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