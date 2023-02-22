Danilo Golovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Golovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Golovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Golovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Golovic 30 Ocak 1999 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Данило Головић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Golovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Golovic'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo Golovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Golovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Golovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Golovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2019 yılında Zarkovo

18 Eylül 2020 yılında Dubocica

11 Ocak 2021 yılında Partizan

20 Ocak 2021 yılında Napredak

30 Haziran 2021 yılında Partizan

6 Ağustos 2021 yılında Dobanovci

31 Aralık 2021 yılında Partizan

11 Şubat 2022 yılında FK Loznica

14 Eylül 2022 yılında Partizan

15 Eylül 2022 yılında FK Buducnost

21 Ocak 2023 yılında PASA Irodotos

Danilo Golovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Golovic şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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