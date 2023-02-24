Danilo Pesukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Pesukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Pesukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Pesukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Pesukic 20 Eylül 2000 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Pešukić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Pesukic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Pesukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Danilo Pesukic'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Pesukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Pesukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Danilo Pesukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Pesukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2020 yılında Mornar Bar

24 Temmuz 2020 yılında FK Decic Tuzi

Danilo Pesukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Pesukic şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danilo Pesukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Zeta Golubovac

Karadağ U21 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.