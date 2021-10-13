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Danilo Zanna ile yolları ayrılan Tuğçe Demirbilek’ten boşanma kararı sonrası olay gönderme! "İnsanların iki yüzü vardır"

MasterChef Türkiye yarışmasıyla ülkemizde ünlenen İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Tuğçe Demirbilek, boşanma aşamasında olduğu eşine sosyal medyadan üstü kapalı bir göndermede bulundu.

Danilo Zanna ile yolları ayrılan Tuğçe Demirbilek’ten boşanma kararı sonrası olay gönderme! "İnsanların iki yüzü vardır"

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek’le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.


"EVET BOŞANIYORUZ"

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıkları nedeniyle bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla ilgili hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.

Danilo Zanna ile yolları ayrılan Tuğçe Demirbilek’ten boşanma kararı sonrası olay gönderme! İnsanların iki yüzü vardır

Danilo Zanna sosyal medyada ortaya atılan ihanet iddialarını ise yanıtsız bıraktı.

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanma aşamasında olan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, kafa dağıtmak için Somer Sivrioğlu ile Mardin'e gitti. Zanna ve Sivrioğlu Mardin'de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile karşılaştı.

Danilo Zanna ile yolları ayrılan Tuğçe Demirbilek’ten boşanma kararı sonrası olay gönderme! İnsanların iki yüzü vardır

İNSANLARIN İKİ YÜZÜ VARDIR

Yaşananlar ardından Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından "Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır" notunu paylaştı.

Danilo Zanna ile yolları ayrılan Tuğçe Demirbilek’ten boşanma kararı sonrası olay gönderme! İnsanların iki yüzü vardır

Snob Magazin'in haberine göre; Tuğçe Demirbilek'in bu paylaşımı Danilo Zanna'ya gönderme olarak yorumlandı.

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